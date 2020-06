Campus Stassart start met opleiding Toerisme Wannes Vansina

05 juni 2020

Campus Stassart van het Mechelse Busleyden Atheneum richt vanaf 1 september een nieuwe opleiding in de tweede graad in: Toerisme. De opleiding bestond nog niet in de school op de Wollemarkt. De nieuwe opleiding zet voornamelijk in op lokaal toerisme en milieuvriendelijk, duurzaam, avontuurlijk én budgetvriendelijk reizen. “We bieden ze een ontdekkingsreis doorheen de boeiende wereld van het toerisme. Naast meertalige communicatie zetten we volop in op het gebruik van digitale tools om de lessen attractiever en effectiever te maken. Er is ook een nauwe samenwerking met onze eigen afdeling ‘Restaurant-keuken’. Toerisme valt immers mooi binnen het domein ‘Voeding & Horeca”, zegt directeur Tanja Janssens. De nieuwe afdeling krijgt, zoals alle opleidingen op campus Stassart, een eigen naam en gezicht: MAYA.