Campus Stassart plaatst hartstarter: “Overlevingskansen van slachtoffers vergroten” Wannes Vansina

24 januari 2020

Het Mechelse GO! Busleyden Atheneum heeft een derde automatische externe defibrillator (AED) geplaatst, dit keer aan Campus Stassart. Het levensreddende toestel werd strategisch geplaatst aan de ingang van de school op de Wollemarkt. “Een plotse hartstilstand is een van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap”, zegt directeur Tanja Janssens. De AED is 24/7 publiek beschikbaar voor omwonenden en passanten en wordt gefinancierd door de vzw HeartSaver, die gesponsord werd door verschillende Mechelse bedrijven en zelfstandigen. Eerder plaatste het atheneum ‘hartstarters’ aan de campussen in de Bruul en de Augustijnenstraat.