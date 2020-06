Campus Stassart organiseert acht proclamaties: een voor elke klas Wannes Vansina

29 juni 2020

21u15 1 Mechelen Terwijl anders een proclamatie bij Busleyden Atheneum Campus Stassart in Mechelen een uur of twee in beslag neemt, trekt de school daar nu twee dagen voor uit. Zelfs afgevaardigd bestuurder van het GO! Raymonda Verdyck kwam kijken.

De zesde- en zevendejaars worden doorgaans als groep uitgewuifd. Nu organiseert de school liefst acht proclamaties, een per klas. Vooraan op veilige afstand van elkaar telkens een stoel voor de leerlingen, daar achter ‘bubbels’ van twee stoeltjes voor de ouders. Geen handen, kussen of knuffels, wel mondmaskers en een liedje dat door de leerkrachten digitaal werd gezongen.

“We wilden geen videoproclamatie. We zijn een school met een hart en vonden het belangrijk het menselijk contact te behouden, ook al zijn we daar dan twee dagen mee bezig”, zegt technisch directeur Micheline Jacobs.

Opvallend was dat Raymonda Verdyck aanwezig was bij twee proclamaties. “Ik doe elk jaar aantal proclamaties: het is een heel bijzonder moment voor jonge mensen. Ze staan op een scharniermoment in hun leven. Het is belangrijk dat ze vandaag een moment van afsluiting kunnen beleven. Het is geen evident schooljaar geweest.”

Er waren ten gevolge van de coronacrisis niet minder leerlingen geslaagd dan anders. “We hebben heel veel moeite gedaan om alle leerlingen te bereiken en sommige naar school te laten komen en hen individueel te begeleiden”, aldus Jacobs.