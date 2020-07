Campus Caputsteen countert corona: leerlingen exposeren online, laptops verplicht Wannes Vansina

01 juli 2020

17u16 0 Mechelen De leerlingen van de kunstafdeling van Campus Caputsteen in Mechelen zagen door de coronacrisis hun jaarlijkse tentoonstelling geannuleerd, maar daar passen de leerkrachten nu een online mouw aan.

De laatstejaars ‘Toegepaste beeldende kunst’ en ‘Architecturale en binnenhuiskunst’ werkten een jaar lang aan hun geïntegreerde proef. Groot was dan ook de teleurstelling toen bleek dat hun eindresultaat niet zou worden tentoongesteld.

“Dit wilden we als kunstleerkrachten niet zomaar laten gebeuren. We sloegen, figuurlijk uiteraard, de handen in elkaar om via een digitaal alternatief alsnog het werk van de leerlingen aan een groot publiek te tonen”, zegt Joke Doms, leerkracht Beeldende kunst. Dat werd www.kunst.bacaputsteen.be.

Laptops

“De digitale tentoonstellingsruimte past ook in het digitaliseringsbeleid van ons Freinetonderwijs”, vervolgt Katie Steemans, directeur van het Busleyden Atheneum, campus Caputsteen. “Volgend schooljaar starten we in het eerste leerjaar van elke graad met laptops zowel in de klas als thuis. De Coronaproblematiek heeft immers de nood aan digitalisering pijnlijk zichtbaar gemaakt.”