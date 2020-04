Campus Caputsteen breidt Freinetaanbod sterk uit: nu ook TSO-opleiding Wannes Vansina

21 april 2020

14u35 0 Mechelen Busleyden Atheneum Campus Caputsteen in Mechelen breidt zijn aanbod Freinetonderwijs sterk uit. Er komt een KSO-studierichting bij en je kan er ook kiezen voor een TSO-opleiding.

Busleyden Atheneum campus Caputsteen kreeg groen licht van de Vlaamse regering voor de inrichting van twee extra studierichtingen die op 1 september van start gaan: TSO Lichamelijke opvoeding en sport en KSO Beeldende en architecturale vorming.

“Er is grote behoefte aan een TSO-richting Lichamelijke opvoeding met minder exacte wetenschappen en meer focus op sport en beweging”, licht directeur Katie Steemans toe. “Ook binnen ons kunstonderwijs wensen we het aanbod uit te breiden. Hier is de motivatie precies andersom: we willen er juist meer wetenschappen en wiskunde aan toevoegen.”

Hoogbegaafde leerlingen

In het tweede leerjaar A-stroom komen er dan weer drie basisopties bij waaruit de leerlingen kunnen kiezen ter voorbereiding op hun overstap naar de desbetreffende studierichting in de tweede graad: Sport, Maatschappij & welzijn en Onderzoeksproject.

“De basisoptie Onderzoeksproject wil hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met een nog niet uitgesproken studievoorkeur de mogelijkheid bieden om binnen de Freinetmethodiek eigen projecten uit te werken”, aldus Roos Van Baelen, pedagogisch directeur van BA Caputsteen.