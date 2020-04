Campus Botaniek opent de deuren op YouTube: “Zo kunnen leerkrachten kunnen nieuwe leerstof aanbieden aan leerlingen” Tim Van Der Zeypen

26 april 2020

13u00 0 Mechelen Breuken optellen, de voedingsdriehoek toepassen en onregelmatige werkwoorden vervoegen. Vanaf nu leren de leerlingen van het Busleyden Atheneum Campus Botaniek dat via hun eigen YouTube kanaal. Ondanks de coronacrisis kan de Mechelse middelbare school zo zijn schoolpoorten alsnog open houden.

“Het kanaal op YouTube werd voor de gelegenheid omgedoopt tot BA Botaniek TV”, zegt directeur Stefaan Croonen. “Het kwam tot stand dankzij een uitgebreide samenwerking tussen de leerkrachten en hun ICT-collega’s.” Afgelopen weken werden er een honderdtal digitale presentatie gemaakt.

Deze werden inmiddels op het YouTube-kanaal van de school geplaatst. “Zo kunnen de leerlingen de presentaties op elk moment bekijken en herbekijken én zijn ze niet verplicht om op één bepaald moment in te loggen voor een live-sessie”, zegt Sven Vanhoecke van de werkgroep mediawijsheid op school.

“Dit was niet voor iedereen even evident omdat ze thuis bijvoorbeeld niet permanent over een laptop kunnen beschikken.” BA Botaniek TV werd afgelopen week uitgetest. Uit de eerste reacties van de leerlingen concludeerde de school dat het YouTube-kanaal een enorme troef is.

Digitale infodag

Naast educatieve doeleinden wordt het YouTube kanaal door de school ook nog gebruikt om jongeren warm te maken voor onder meer de wetenschap- en zorgopleiding. Onder meer omdat het binnenkort geen infodag zal kunnen organiseren.

“We maakte een filmpje om ouders en leerlingen te informeren over de hoofdvakken, leerinhouden, toegangsvoorwaarden en toekomstperspectieven van elke richting", vult leerkracht en initiatiefnemer Els Segers aan. “We bereiden ook een digitale infodag voor. Geïnteresseerden kunnen dan live vragen stellen over elke opleiding.