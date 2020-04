Campagne omtrent fietsverlichting wordt mogelijks verdergezet in najaar 2020: “We zien lichte daling in aantal inbreuken” Tim Van Der Zeypen

24 april 2020

17u00 0 Mechelen De afgelopen vijf maanden heeft de politie van Mechelen-Willebroek 598 fietsers geverbaliseerd. Zij reden rond zonder een werkende fietsverlichting. De afgelopen vijf maanden heeft de politie van Mechelen-Willebroek 598 fietsers geverbaliseerd. Zij reden rond zonder een werkende fietsverlichting. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de fietsverlichtingscampagne van de politiezone die in november 2019 werd opgestart

Het was gemeenteraadslid Rina Rabau (Groen) die de cijfers van het project had opgevraagd tijdens de recentste politieraad. Met deze campagne, opgestart begin november 2020, trokken Mechelen en Willebroek samen met de lokale politie destijds niet enkel de kaart van het controleren maar tegelijkertijd ook die van het blijven sensibiliseren. Fietsers die tijdens de donkere maanden niet in orde waren met hun fietsverlichting kregen naast een boete ook nog een setje fietsverlichting mee naar huis.

Lichte daling

Na een eerste evaluatie van de gekregen cijfers lijkt deze campagne nu zijn vruchten af te werpen. “We merken een lichte daling op in het aantal overtredingen”, reageert Mechelse burgemeester en voorzitter van de politieraad Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Mensen wisten dat we gingen controleren en beboeten. Dit werkt meteen ook sensibiliserend en zorgde ervoor dat iedereen ging kijken of zijn of haar fietsverlichting in orde was.” Al benadrukte Vandersmissen wel nog dat het te vroeg is om de campagne globaal te evalueren.

Vervolg?

De campagne werd intussen ook opgepikt in andere steden en door andere politiezones. De politie van Mechelen-Willebroek plaatste dan ook al een bestelling voor nieuwe fietslichtjes. Mogelijk wordt het project dus ook in het najaar van 2020 verdergezet. “Ik denk inderdaad dat we hiermee moeten doorzetten”, besluit Vandersmissen. “Enerzijds voor de veiligheid van de fietsers maar anderzijds ook om ervoor te zorgen dat fietsers stilaan begrijpen dat als je met jouw fiets deel neemt aan het verkeer, jouw fietsverlichting moet werken.”