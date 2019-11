Cameranetwerk leidt politie naar winkeldief Wannes Vansina

08 november 2019

09u05 0 Mechelen De politie van Mechelen heeft woensdag in de Bruul een vermeende gauwdief bij de lurven kunnen vatten. De 18-jarige Roemeen werd betrapt met gestolen kledij.

De man wist rond het middaguur de aandacht te trekken via het cameranetwerk van de politie. Hij doolde wat rond en sprak telkens voorbijgangers aan met vertoon van een papier. Uit documentatie bleek dat hij in aanmerking kwam voor eerder gepleegde feiten van winkeldiefstal. Niet veel later konden agenten de man bij het buitengaan van een winkel intercepteren.

In zijn rugzak werden nieuwe sportschoenen, handschoenen en diverse juwelen aangetroffen waarvoor hij geen aankoopbewijs kon voorleggen. Uit onderzoek bleek de kledij eerder gestolen uit een kledingzaak. De juwelen zijn mogelijk afkomstig uit een andere winkel.

De man werd ter beschikking gesteld van het parket. De goederen worden in beslag genomen met het oog op teruggave aan de benadeelden.