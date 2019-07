Camera gestolen uit personenwagen TVDZM

04 juli 2019

11u15 0

In de Borchtstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Deze stond geparkeerd op de openbare weg. Om in het voertuig te geraken werd een raam geforceerd. Eens in het voertuig werd er een camera gestolen. De daders zijn spoorloos.