Cafés volgen sluitingsuur goed op Tim Van Der Zeypen

10 oktober 2020

De cafébazen en hun personeel in zowel Mechelen als Willebroek hebben de regels van het vervroegde sluitingsuur én de verstrengingen van de coronamaatregelen goed opgevolgd. Dat bevestigt de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Sinds vrijdagavond zijn de cafés in heel Vlaanderen verplicht om hun deuren te sluiten om 23.00 uur, voor restaurants is het sluitingsuur twee uur later. “Er werden de eerste nacht geen processen-verbaal opgesteld en er moesten geen horecazaken worden gesloten”, luidt het bij politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.