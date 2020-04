Café vraagt klanten om corona-voorschot en krijgt meteen gulle storting van 1.000 euro: “Dit kleine wonder geeft ons weer even wat zuurstof” Els Dalemans

09 april 2020

17u15 2 Mechelen Om tijdens de verplichte sluiting toch nog de rekeningen te kunnen betalen, lanceerde Jan Dellaert van café Zennegat 13 in Mechelen het ‘corona-voorschot’ voor toekomstige consumpties. Zijn verbazing was groot toen hij na amper 10 minuten een storting van 1.000 euro op zijn rekening zag. “We zitten op ons tandvlees, maar zo’n warme daad geeft ons even weer wat zuurstof. Dit voelt aan als een klein wonder!”

“Zennegat 13 ligt erg geïsoleerd en is dan ook een typisch seizoenscafé. We komen net uit de heel rustige wintermaanden, en de eerste zonnestralen hadden voor ons de start moeten betekenen van een nieuw en druk seizoen. De coronacrisis besliste daar anders over, en we zitten na enkele weken sluiting op ons tandvlees.”

“ Daarom besloot ik een nieuwsbrief rond te sturen, met de vraag of onze klanten belangstelling hebben in een afhaalmaaltijden of zelfs thuisbezorging. We willen dit immers graag organiseren, maar het moet ook rendabel zijn. Zo kunnen we hopelijk ons café letterlijk boven het waterpeil van de nabijgelegen sluis houden”, zegt Dellaert.

Zuurstof

“Ik vermeldde meteen ook even de mogelijkheid om ons te helpen heropstarten, door via onze website al een tafel te reserveren en eventueel meteen te betalen. Met dit ‘corona-voorschot’ voor toekomstige consumpties kunnen wij nu toch al een deel van onze rekeningen betalen, tot we de deuren weer mogen openen. Eerlijk gezegd had ik gehoopt om van enkele klanten een storting van 50 euro te ontvangen.”

“Maar amper 10 minuten na het versturen van de nieuwsbrief verscheen er een bedrag van 1.000 euro op onze rekening. Ik kon mijn ogen niet geloven! Dit is natuurlijk geen schenking maar een voorafbetaling, en toch... Vele mensen beseffen niet hoe zwaar we het hebben, maar een mooi gebaar als dit geeft ons even weer wat zuurstof.”

Meer info vind je op Facebook: Zennegat 13, of op de website www.zennegat13.be