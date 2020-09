Café Gourmand serveert koffie, thee, pralines en … olijfolie Wannes Vansina

17 september 2020

17u29 2 Mechelen In de Mechelse Keizerstraat is Café Gourmand opengegaan, een winkeltje dat koffie, thee, pralines en … olijfolie verkoopt.

Je vindt Café Gourmand op de plek waar tot drie jaar geleden De Spelfanaat (verhuisd naar de Putsesteenweg) zat. “Mijn man en ik hebben alles vernieuwd. We plaatsten planché, de toog, de verlichting. Dat heeft veel tijd en geld gekost”, vertelt Khaoula Hamouda (40).

Maar de gastvrouw is blij met het resultaat, al is het niet haar natuurlijke biotoop. Ze is informaticus, maar vond moeilijk werk. Vandaar dat haar man een winkel voorstelde. Gekozen werd voor producten die hen zelf erg kunnen bekoren.

Afrikaans

Sinds 7 september zijn bezoekers welkom om te proeven van een selectie koffies en theeën. “Ze kunnen zes verschillende koffies proeven, deels bio. We serveren ze graag met een zoetje, vandaar de naam van onze winkel.”

Vandaar ook de pralines, van chocolatier Hermes. “De beste van het land.” De thee komt onder meer uit Rwanda. “Mijn man is half Congolees half Belg. Hij wilde ook iets Afrikaans in de winkel”, verklaart ze.

Olijfoliecultuur

Ongebruikelijk: Café Gourmand verkoopt ook olijfolie. “Ik ben van Tunesische origine en daar hebben we een echte olijfoliecultuur. We gebruiken het van ’s morgens tot ’s avonds en overal: in voeding, voor ons haar, ons lichaam. Vandaar dat ik hier vijf variëteiten aanbied die we zelf importeren”, lacht ze.

Café Gourmand is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 12 en van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 18 uur. Meer info op de Facebookpagina.