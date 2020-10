Café De Zwaan moet sluiten na feestje met tientallen bezoekers Tim Van Der Zeypen

12 oktober 2020

17u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek en Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) hebben café De Zwaan langs de Slachthuislaan gesloten. “De coronamaatregelen werden door de uitbater, noch door de tientallen bezoekers, op geen enkel moment nageleefd”, luidt het.

Nadat de politie maandag meerdere meldingen ontving van een feestje in het café in Mechelen-Noord, greep de politie en het stadsbestuur in. Op vraag van de Mechelse burgemeester werd het café gesloten. “Dat gebeurde voor een periode van 48 uur”, zegt burgemeester Vandersmissen. Naast de sluiting van het café, stelde de politie ook nog meerder processen-verbaal op tegen zowel de café-uitbater als aan de bezoekers van het feestje.

Burgemeester Vandersmissen benadrukt wel dat de overige Mechelse horeca hun verantwoordelijkheid op een voorbeeldige manier hebben opgenomen en alles coronaproof heeft georganiseerd. “Dat blijkt uit de systematische controles van het voorbije weekend”, klinkt het nog. “Iedereen werkt samen om de horeca open te houden. Het zijn dan ook cruciale uren en dagen. Zeker voor de horeca.”

Ook de komende dagen zal er nog geregeld worden gecontroleerd op de toepassing van de huidige regels. “En dat niet alleen in de horeca, maar ook op het openbaar domein”, besluit Vandersmissen. “Denk maar aan de mondmaskerplicht in de winkelstraten en het samenscholingsverbod voor meer dan vier personen. Diegenen die de regels of maatregelen niet naleven zullen dan ook waar nodig worden geverbaliseerd.