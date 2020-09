Caeleste uitgeroepen tot ‘Leeuw van de Export 2020’ Wannes Vansina

24 september 2020

11u57 0 Mechelen De Mechelse ontwikkelaar van beeldsensoren Caeleste heeft woensdagavond van Flanders Investment & Trade de Leeuw van de Export 2020 gekregen.

Voor het negentiende jaar al bekroonde FIT met de Leeuw van de Export Vlaamse bedrijven die uitblinken in export. “Vlaanderen telt zoveel wereldspelers die al te vaak opereren achter de schermen of in specifieke niches. We mogen terecht fier zijn op hen en op hun bijdrage aan de welvaart en jobcreatie in onze regio”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon.

Caeleste zal bij de meeste Mechelaars niet meteen een belletje doen rinkelen. 97 procent van de productie is bestemd voor export. Het gaat dan om gespecialiseerde beeldsensoren voor medische beeldvorming, de ruimtevaart en andere industriële applicaties. “Het Mechelse technologiebedrijf draait mee aan de absolute top binnen zijn niche en haalt qua innovatie het onderste uit de kan”, zegt FIT.

Ruimtevaartproject

Caeleste werd vijftien jaar geleden opgericht. “In 2006 zijn we begonnen als een garagebedrijf en we hadden één project, met een Iers bedrijf. Een ruimtevaartproject. En zo zijn we er eigenlijk ingerold”, zeggen Bart Dierickx en Geert De Peuter. Ondertussen is het bedrijf gevestigd in de Hendrik Consciencestraat en telt het dertig medewerkers. Waar het bedrijf aanvankelijk actief was bij Europese ruimtevaartspelers, exporteert het nu ook naar landen als China, Japan, Rusland en de VS. “The sky is the limit”, klinkt het.

Caeleste ging in de categorie ‘Bedrijven met max. 49 medewerkers’ domoticabedrijf Basalte (Merelbeke) en producent van organische meststoffen Fertikal (Beveren) vooraf. In de categorie ‘50 of meer werknemers’ won machinefabrikant FAM uit Kontich.



