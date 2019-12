Buurtraad niet te spreken over nieuwe plannen voor afvaloverslaghal Ivarem. “Het blijft een slecht idee” Wannes Vansina

01 december 2019

12u02 1 Mechelen Ivarem maakt opnieuw plannen voor de bouw van een afvaloverslaghal op haar terreinen aan de Leuvensesteenweg in Muizen. Twee jaar geleden werden deze nog afgeblazen na buurtprotest. De afvalintercommunale zegt rekening te zullen houden met de buurt. Zo zal het afval via het spoor naar de verwerkingscentrale in Geel worden vervoerd. “Het blijft een slecht idee”, reageert Buurtraad De Spreeuw.

Het idee om de overslaghal te bouwen op de voormalige Dry Port is niet nieuw. Al in 2016 vroeg en kreeg de intercommunale een bouwvergunning om het gebouw te zetten op de plek waar ze intussen ook haar kantoren heeft. De buurt stond op zijn achterste poten uit vrees voor extra vrachtverkeer op de Leuvensesteenweg, lawaai- en geurhinder. Een milieuvergunning voor de exploitatie kwam er nooit.

Sindsdien leek het dossier stil te leggen, maar Ivarem werkte in stilte verder. Afgelopen weken werd een preadvies gevraagd aan de provincie, de vergunnende overheid. “Ze hebben hun opmerkingen gegeven en deze worden nu verwerkt. Vervolgens gaan we de buurt informeren en pas dan gaan we een nieuwe aanvraag indienen”, zegt Ivarem-woordvoerder Marijke Herinckx.

Spoor

Ivarem belooft maatregelen voor alle mogelijke vormen van hinder. Voorzitter Koen Anciaux wijst erop dat de technieken en materialen intussen zijn verbeterd en dat er een hogere muur komt. Heel belangrijk is ook het plan om het afval bestemd voor de verwerkingscentrale niet over te laden in grotere vrachtwagens, maar dit wel te transporteren via het spoor. “Daardoor verdwijnen de zware vrachtwagens op de Leuvensesteenweg.”

In 2016 klonk nochtans dat het vervoer van het afval met de trein te duur was. Volgens algemeen directeur Jos Boeckx blijft transport over het spoor duurder dan over de weg, maar is het verschil kleiner geworden. “De markt is intussen geliberaliseerd en we krijgen nu vermindering van de milieuheffing.”

“Slecht idee”

Als de hal er komt, dan zal dat niet volgend jaar zijn, maar vermoedelijk in 2021. De buurt blijft intussen gekant tegen de bouw van de overslaghal. “Transport via het spoor vinden we positief, maar dat is dan ook het enige”, zegt Harry Viaene van Buurtraad De Spreeuw.

“Ons standpunt is niet gewijzigd. Ruimtelijk gezien blijft het een slecht idee om nieuwe industrie te bouwen tussen de kernen van Muizen aan de ene kant en de nieuwe bewoning aan de andere. Dergelijke activiteiten horen thuis op een industrieterrein en niet in woongebied.” De buurtraad vreest dat met de hal veel meer afval zal worden aangevoerd naar de site.

Lesje

Of ze de plannen opnieuw gaan kunnen tegenhouden, daar is twijfel over. “Maar als de overslaghal er toch komt, dan moet dat volgens de strengst mogelijke normen zijn.” Viaene is ook niet blij dat het nieuws uitlekt via de pers. “Terwijl in 2016 duidelijk was beloofd om meter te communiceren met de buurt. Blijkbaar heeft men bij Ivarem zijn lesje nog niet geleerd.”