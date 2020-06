Buurt Rondom ’t Veer organiseert vierde editie Decamerone aan de Dijle Wannes Vansina

14 juni 2020

Het vertelproject ‘Decamerone aan de Dijle’ heeft van de stad Mechelen groen licht gekregen voor de organisatie van een vierde editie, op voorwaarde dat de COVID-19 maatregelen strikt nageleefd worden. Dat betekent dat deelnemers op vrijdag 18 en 19 september kunnen inschepen voor een nieuwe reeks ondeugende verhalen uit Boccaccio’s ‘Decamerone’. “Nieuw is dat je als bezoeker de mogelijkheid krijgt om je eigen programma samen te stellen. In elk scenario brengen we vier verhalen, mooie oude muziek, een boottochtje en verrassende acts”, meldt organisator Buurt Rondom ‘t Veer. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 28 euro. Meer info op decamerone.be/reservatie.