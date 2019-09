Busta Move treedt aan in Belgium’s Got Talent: “We willen als eerste breakdance crew door de studioshows geraken” Wannes Vansina

25 september 2019

Mechelen "Heel straffe breakdance crews hebben het geprobeerd, wij willen als eerste door de studioshows geraken." Michaël Priëels (37) en zijn Busta Move treden vrijdag aan in de audities van Belgium's Got Talent (vtm). Of het zelfvertrouwen gerechtvaardigd is, moet nog blijken, maar dat Busta Move is staat is tot grootse dingen, weten ze in Mechelen al langer dan vandaag.

Acht dansers van Busta Move treden vrijdag aan in een poging om An Lemmens, Dan Karaty, Stan Van Samang en Jens Dendoncker te overtuigen tot een ‘ja’. “We brengen geen doordeweekse breakdance show, maar een mix van spektakel, humor en verrassingselementen. Het is iets meer mainstream dan we gewoon zijn. We willen een breed publiek bereiken, maar tegelijk laten zien wat breakdance kan zijn.”

Olympische sport

Busta Move is nog maar een jonge dansschool, maar wel eentje met een lange voorgeschiedenis. De roots liggen immers bij Flash Family, een crew die in 2001 werd opgericht. “We wilden onze skills delen met de buitenwereld”, verklaart bezieler Priëels de oprichting van de dansschool. Het werd een enorm succes. Busta Move telt meer dan tweehonderd leden, waaronder liefst 70 breakdancertjes van 4 tot 6 jaar. “Nu breakdance is uitgeroepen tot Olympische sport, zal het succes alleen maar toenemen.”

“Waar het succes vandaan komt? Omdat ik daar waanzinnig hard achter gezeten heb. Sinds ik Busta Move heb opgericht, ben ik er dag in dag uit mee bezig. Ik heb goede trainers aangetrokken die ervaring hebben met lesgeven. Zelf sta ik ook in het onderwijs. Ik geef wiskunde in Campus Vijfhoek, tweedekansonderwijs.”

Competitie

Zelfs internationaal trekt Busta Move de aandacht dankzij de organisatie van de jaarlijkse Battle of Honour. Breakdancers vanuit de hele wereld zakken dan naar Mechelen af om elkaar te bekampen met de zotste moves. “Het is een van de grootste battles ter wereld, zeker qua bereik. We behaalden op internet meer dan een miljoen views, extreem veel voor een Mechelse club.”

In februari vindt een nieuwe Battle of Honour plaats, maar daar blijft het niet bij. “We werken aan de oprichting van een Belgian Breaking League, een competitie die in verschillende steden zal plaatsvinden. Eindpunt wordt Mechelen.”

Groot scherm

Of er na 2SDC CREW in 2016 opnieuw een Mechelse dansgroep hoge ogen gooit in Belgium’s Got Talent, is vrijdag te zien vanaf 20.40 uur. “We kijken op groot scherm in wijkcentrum Den Abeel, onze thuisplek. Iedereen is welkom, maar wel graag een seintje vooraf via info@bustamove.be.”