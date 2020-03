Busta Move stuurt positieve vibes uit: Breakdancen van de woonkamer tot in … het toilet Wannes Vansina

22 maart 2020

13u58 2

De leden van Busta Move maken het beste van het noodgedwongen thuiszitten. De Mechelse dansschool riep hen op om in hun kot te blijven, maar wel te blijven breakdansen. “Honderden leden én hun ouders stuurden daarop filmpjes in. In de woonkamer, keuken, berging, zelfs in de WC werd er gebreakdancet”, lacht Michaël Priëels. Buste Move maakte een compilatie van alle inzendingen en zette deze vervolgens op zijn Facebookpagina, waar het filmpje intussen viraal gaat. “Tussen alle miserie door zorgt het toch voor wat positieve vibes.”