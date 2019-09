Busta Move scoort vier ja’s in Belgium’s Got Talent Wannes Vansina

27 september 2019

De Mechelse breakdanceschool Busta Move heeft zijn start in Belgium’s Got Talent niet gemist. De dansers onder leiding van Michaël Priëels kregen meteen het publiek mee. Helemaal uit de bol ging het toen minibreakdanser Sis (5) uit een koets kwam gekropen en op zijn hoofd ging staan. Een ‘I love An Lemmens’ op een blote bast miste zijn effect op het jurylid duidelijk niet. Het enige puntje van kritiek was dat het niet allemaal even synchroon was, maar voor het overige was de jury verkocht. Het resultaat: vier ja’s en op naar de volgende ronde. ‘Graag nog van dat”, aldus Stan Van Samang. Feest in wijkcentrum Den Abeel dus, waar Belgium’s Got Talent werd gevolgd op groot scherm.