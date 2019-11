Busta Move lanceert breakdancecompetitie in De Loods Wannes Vansina

21 november 2019

16u19 0 Mechelen Het Mechelse Busta Move geeft nu zaterdag de aftrap van de Belgian Breaking League, een breakdancepetitie. Dat gebeurt in De Loods.

“We breken een absoluut record voor ons land met meer dan 150 deelnemende jonge breakdancers van over heel België. Unieke is dat we de spelregels in de breakdancewereld aanpassen en professionele jurysystemen op poten hebben gezet, vrij ongezien in deze underground scene.”

“We gaan enkele steden af om uiteindelijk tot het Belgisch kampioenschap te komen in mei 2020”, zegt Michaël Priëels. Iedereen is welkom om tussen 15.15 en 19 uur te komen supporteren. Toeschouwers tot 12 jaar betalen 5 euro, wie ouder is 10. Meer info hier.