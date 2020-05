BuSO De Beemden start opleiding medewerker kapper Wannes Vansina

06 mei 2020

Het Busleyden Atheneum campus De Beemden in Mechelen breidt haar studieaanbod buitengewoon secundair onderwijs uit met de nieuwe opleiding: medewerker kapper. Het kreeg daartoe de toestemming van de Vlaamse regering. “Het inrichten en organiseren van de werkplek, haarzorg en persoonlijke verzorging, omgaan met klanten, … Het zijn allemaal taken die een kappersmedewerker op zich neemt. We zijn blij dat dit beroep nu ook voor onze leerlingen bereikbaar wordt”, zegt Nele Druyts, directeur van campus De Beemden. De nieuwe opleiding start op 1 september 2021.