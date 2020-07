Busleyden opent expo met lockdowntekeningen Wannes Vansina

22 juli 2020

15u21 0

Museum Hof van Busleyden in Mechelen stelt nog de hele zomervakantie een honderdtal tekeningen tentoon die kunstenaar Benoît van Innis maakte tijdens de coronalockdown. Hij maakte er sinds het begin elke dag een en stuurde deze vervolgens via mail en WhatsApp de wereld in. Met zwierige tekeningen en soms absurde humor geeft hij een herkenbaar en toch bevreemdend beeld van een ongeziene periode in onze levens. Een uitvergroot alter ego van de tekenaar speelt de hoofdrol. De expo ‘Instant Light’ is tot eind augustus te zien. Er hoort een gelijknamig boek bij met naast de tekeningen van van Innis ook teksten van de Mechelse schrijfster en filosofe Ann Meskens.