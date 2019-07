Buschauffeur tegen reiziger: “Gij hoort hier niet thuis!” Wannes Vansina

02 juli 2019

19u49 0 Mechelen “Gij hoort hier niet thuis.” Sofie Nuyts kreeg het maandag te horen van een buschauffeur in Mechelen “die mij vermoedelijk aanzag als een Marokkaanse”. Ze diende prompt klacht in wegens racisme. De Lijn zegt het incident te onderzoeken.

Sofie moest richting Nekkerspoel en nam omstreeks 10.30 uur de bus op de Veemarkt. “Enkele seconden later reed de bus bijna op een tegenligger. De chauffeur moest bruusk remmen, waardoor mijn dochter van 3 naar voor vloog. ‘Wow, rij eens een beetje rustig’, riep ik. Daarop draaide de chauffeur zich om. ‘Wie zei dat?’, vroeg hij meermaals op agressieve toon.”

Deuren

De daaropvolgende woordenwisseling is te zien in een filmpje dat Sofie opnam. Daarin is te horen hoe de buschauffeur tegen haar zegt dat ze hier niet thuishoort, al laat zij zichzelf ook niet onbetuigd. Aangekomen aan haar bestemming opende de chauffeur niet meteen de deuren zodat ze niet kon uitstappen. “Dat was de druppel”, zegt Nuyts.

De dagelijkse busgebruikster diende klacht in bij De Lijn, bij de politie en bij Unia. “Ik ben heel verontwaardigd dat zoiets kan gebeuren. Ik had een Marokkaans uitziend kleed aan en ik denk dat hij dacht dat ik Marokkaanse was. Die man hoort niet op deze manier te blijven werken.”

“Serieus onderzoek”

De Lijn reageert bij monde van woordvoerder Sonja Loos fors. “De Lijn tolereert geen enkele vorm van racisme. Nooit. In geen enkele situatie. Chauffeurs en klanten moeten respectvol met elkaar omgaan. De verbale agressie in dit filmpje staat hier haaks op. Wij zijn ondertussen dan ook een serieus onderzoek gestart om na te gaan wat hier speelde.”

Tegelijk vindt ze het te vroeg voor conclusies. “Wij baseren ons niet enkel op deze videobeelden, maar zullen ook de betrokkenen contacteren. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zullen we gepaste maatregelen nemen.”