Busbedrijf stelt voertuig ter beschikking voor evacuatielessen Wannes Vansina

24 september 2020

16u31 0 Mechelen De leerlingen van basisschool De Kameleon in Oppuurs weten voortaan wat gedaan mochten ze betrokken raken bij een busongeval. Het Mechelse busbedrijf Cannaerts stelde donderdag een voertuig ter beschikking voor het houden van evacuatieoefeningen.

De school oefent sowieso twee keer jaar evacuatieoefeningen in de school. “Maar tijdens een uitstap met de bus kan ook iets gebeuren. Het is belangrijk dat ze leren om ook dan rustig te blijven en op een ordentelijke manier uit te stappen”, zegt preventieadviseur van De Kameleon Pascale De Maeyer.

Zonder drummen

De leerlingen leerden onder meer in welke volgorde uit te stappen zonder drummen. Binnen drie minuten waren ze allemaal de bus uit.

Florent Cannaerts stelde de bus gratis ter beschikking van de school, die klant is. “Veiligheid is voor ons als bedrijf erg belangrijk. Het is goed dat kinderen eens kunnen oefenen voor het geval iets voorvalt, zodat ze weten hoe te reageren.”

Groepsreizen geannuleerd

Sowieso had hij een bus vrij. Zijn bedrijf draait momenteel maar voor vijftig procent. “Er wordt alsmaar gesproken over de evenementensector, veel minder over de onze. Alle groepsreizen zijn geannuleerd, terwijl de kosten enorm zijn.”

“Ik verwacht dat het ten vroegste in januari weer zal aantrekken, maar dan is het sowieso laagseizoen. Het wordt nog een zware dobber”, aldus Cannaerts.