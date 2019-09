Burn-out inspireert Markéta Skarban tot carrière in mode. “Ik kan niets maken zonder passie en liefde.” Wannes Vansina

27 september 2019

11u33 1 Mechelen “Ik ben superzenuwachtig, maar tegelijk kan ik niet wachten om mijn eerste collectie te tonen aan een publiek.” Als gevolg van een burn-out hing Markéta Skarban (48) haar carrière als architect aan de haak. Sinds april zet ze haar eerste stappen als modeontwerpster. Zaterdag toont ze het resultaat tijdens een mini-modeshow in café De Wei. “Ik kan niets maken zonder passie en liefde.”

De Wei in de Nauwstraat is vertrouwd terrein voor Markéta. Ze gaf het café nog vorm als architect. Maar dat was in een vorig leven. Vier jaar geleden viel ze uit. Ze had te veel gegeven, haar bobijn was af. Het herstel gaat langzaam, maar stilaan krabbelt ze weer overeind. “Ik ben nog voltijds ziek, maar mag al wel halftijds beginnen werken”, vertelt ze. De draad van de architectuur neemt ze niet opnieuw op wegens te stressvol. Ze moest dus op zoek naar iets anders.

“Ik stelde mij de vraag: wat dan wel? Uiteindelijk kwam ik uit bij iets waar ik eigenlijk al mijn ganse leven mee bezig ben: handwerk. Ik maakte als kind al kleertjes voor mijn poppen, later voor mijzelf en mijn drie zoons. Breien, borduren of haken is iets vanzelfsprekends voor mij. Dat lijkt men in Vlaanderen te zijn verleerd, maar ik groeide er in Tsjechië, waar ik vandaan kom, mee op.”

Rode draden

Haar werk heeft twee rode draden. De eerste is hergebruik. Veel van haar grondstoffen haalt ze in de kringwinkel of op stockverkopen. “Je vindt er niet alleen rommel, maar soms prachtige dingen. Ik maak er iets nieuws van.” Het resultaat kan een patchwork zijn, maar evengoed iets totaal anders. Ze toont een trui met daarop een indrukwekkend borduurwerk. “De trui heb ik zelf niet gemaakt, de olifanten erop wel.”

De tweede rode draad: grafisch werk. Ze toont een aantal hemden waarop ze met Oost-Indische inkt tekeningen heeft gemaakt. “Ik span de achterkant van een hemd in een kader en begin. Net als een schilder dus. Met dat verschil dat een schilder opnieuw kan beginnen en ik niet. Elke druppel inkt is daar voor altijd en gaat er nooit meer af. Geen twee tekeningen zijn dezelfde, net zoals er van geen enkel kledingstuk van mijn hand twee zijn.”

Slaapkamer

In juni organiseerde ze een eerste keer een mini-modeshow met de stuks die ze op dat ogenblik had. De Wei zat vol, de reacties waren positief. Dit weekend stelt ze voor het eerst een echte collectie voor. Tonen doet ze nog niets – de collectie is tot zaterdag ‘top secret’ – maar ze kan al wel verklappen dat ze in grote mate voor dames is en dat de basiskleuren zwart en antraciet zijn, met mosterdgele, oudroze en blauwe accenten.

“Ik heb alle stukken van a tot z gemaakt in mijn atelier. Daar offerde ik mijn slaapkamer voor op – die verhuisde ik naar de living.” Voor een T-shirt betaal je gemiddeld 80 euro, voor een broek tussen 100 en 200, voor een hemd 300. “Wat ik maak, is niet goedkoop. Er kruipen nu eenmaal heel veel werkuren in.” De mini-modeshow start om 16 uur, maar wie er bij wil zijn, komt best iets vroeger. Meer info op https://skarban.be.