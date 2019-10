Burgerlijke stand wil geboorteaangifte op materniteit organiseren Wannes Vansina

01 oktober 2019

09u22 0 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur wil in overleg met AZ Sint-Maarten bekijken of het mogelijk is de geboorteregistratie op de materniteit te organiseren. De gemeenteraad keurde daartoe een voorstel van de oppositie goed.

Het voorstel komt van gemeenteraadslid Farid Bennasser (sp.a). “De vorige jaren werden in Mechelen telkens zo’n 1.200 kinderen geboren. Dit jaar waren er dit volgens cijfers van Sint-Maarten al 1.300. Dat heeft natuurlijk te maken met de opening van het nieuw regionaal ziekenhuis en de sluiting van materniteiten elders.”

Hij stelde voor om de geboorteaangifte in het ziekenhuis te organiseren. “Kan een ambtenaar van de stad niet een paar keer per week naar de materniteit? Zo gaat een persoon naar duizenden baby’s terwijl nu duizenden naar een persoon moeten komen. Voor ouders zou het een grote tijdsbesparing zijn en we tonen dat Mechelen een echte kinderstad is.”

Schepen Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) had goed nieuws voor Bennasser. “Het is de ambitie van de burgerlijke stand om de registratie op de materniteit zelf mogelijk te maken. Er zal worden onderzocht hoe we dit praktisch moeten doen en de komende maanden zal er met het ziekenhuis in gesprek worden gegaan.”