Burgemeester versoepelt mondmaskerplicht niet: “Niet aan de orde” Wannes Vansina

28 september 2020

15u05 0 Mechelen De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week dat de algemene mondmaskerplicht vanaf 1 oktober wordt afgeschaft, maar voor Mechelen verandert dat niets.

Burgemeester Alexander Vandersmissen besliste na overleg met de lokale crisiscel dat de verplichting om een mondneuskapje te dragen in het handelscentrum en de aanlooproutes in de binnenstad blijft. “Het aantal besmettingen stijgt immers nog steeds. Een versoepeling is in deze situatie dus niet aan de orde”, oordeelt de burgemeester. Elders moet je je mondmasker dragen als het druk is en je de afstand niet kan bewaren. Mechelen kleurt rood op de kaart van het aantal besmettingen met 173 gevallen op veertien dagen.