Burgemeester verklaart gebouw met domiciliekamers onbewoonbaar Wannes Vansina

06 mei 2020

13u45 1 Mechelen De burgemeester van Mechelen heeft op advies van de gewestelijke ambtenaar een gebouw met kamerwoningen aan de Hendrik Speecqvest ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. De ruim tien bewoners moeten op zoek naar een ander onderkomen.

Een paar bewoners en Vlaams Belang luidden begin dit jaar de alarmbel voor het gebouw met een kleine twintig domiciliekamers. “Er groeien champignons in huis en als de bovenburen douchen, dan loopt het water de verdiepingen eronder door het plafond”, luidde het.

Omwille van een veiligheids- en gezondheidsrisico werd het pand nu onbewoonbaar verklaard. Dat betekent dat de bewoning onmiddellijk moet worden stopgezet en verdere verhuur strafbaar is.

Bewoner Filip Lauwers is blij met de uitspraak. “De beslissing is niet meer dan juist. Ik hoop dat er nu ook zal worden gekeken naar de andere eigendommen die de eigenaar verhuurt.” De bewoners moeten nu wel op zoek naar een andere woonst. “Maar we krijgen voorrang bij de toekenning van een sociale woning.” Ook een huursubsidie behoort tot de mogelijkheden.

De eigenaar krijgt 12 of 36 maanden de tijd – afhankelijk of er een vergunning nodig is – om het gebouw weer in orde te brengen. De krant contacteerde zijn advocaat voor een reactie, maar een antwoord bleef uit.