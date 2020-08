Burgemeester sluit vier cafés op één weekend: “Gebrekkige naleving van registratieplicht, personeel en uitbaters droegen ook geen mondmaskers” Tim Van Der Zeypen

10 augustus 2020

09u30 22 Mechelen Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) heeft afgelopen weekend vier cafés in Mechelen bestuurlijk gesloten. Afgelopen weekend stelde de politie meerdere inbreuken vast bij zowel personeel als klanten. Alle cafés lieten zich eerder ook al in negatieve zin opmerken. Tijdens een controle keerden zowel personeel, uitbater als klanten zich tegen de politie.

Na het invoeren van de regeling omtrent COVID-19 kregen alle zaakvoerders in de Dijlestad een bezoekje van de dienst economie van de stad Mechelen. Er werd toen onder meer uitleg gegeven over de richtlijnen, maar tegelijkertijd ook gewaarschuwd voor mogelijke controles door de politie. Dit weekend voegde de politiezone de daad bij het woord. Een aantal drankgelegenheden kregen het bezoek van de politie.

Vier uitbaters bleken uiteindelijk een loopje te nemen met de coronamaatregelen. “In bijna alle gevallen droegen de uitbaters of de medewerkers geen mondmasker. Nochtans is dit verplicht”, luidt het bij de politiezone. “Verder verliep bij het merendeel van deze horecazaken ook het registreren van de klanten in het honderd. Een correcte registratie is nochtans noodzakelijk bij een eventueel contactonderzoek bij een mogelijke besmetting.”

Politie aangevallen

Tijdens de politieactie in twee van de vier gesloten horecazaken, verliep de controle niet van een leien dakje. “Onze collega’s werden verbaal belaagd door zowel uitbaters, personeel als klanten. Bij een van de tussenkomsten moesten er interventieploegen ter versterking komen”, aldus de politie. “Twee personen werden opgepakt en kregen een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde.”

Het flagrant negeren van de richtlijnen door deze hardleerse zaakvoerders, dwingt mij om de procedure voor een bestuurlijke sluiting op te starten Alexander Vandermissen (Open VLD)

De vier horecazaken zijn bij de politie ook niet onbekend. Zij lieten zich al eerder opmerken in negatieve zin. “Er waren in het verleden al heel wat meldingen van overlast en bij diverse controles de jongste maanden stelde de politie meerdere inbreuken vast. Een van de cafés werd in het verleden al eens bestuurlijk gesloten”, besluit de politiezone.

Administratieve sluiting

De Mechelse burgemeester start nu ook een procedure op om de drankgelegenheden administratief te sluiten. “Het flagrant negeren van de richtlijnen door deze hardleerse zaakvoerders, zoals ons politie afgelopen weekend moest vaststellen, dwingt mij er toe om deze procedure op te starten”, verduidelijkt Vandersmissen.

Met de sluiting hoopt de Mechelse burgervader niet enkel een signaal te geven aan de betrokken zaakvoerders, maar ook om alle andere Mechelse horeca-uitbaters aan te moedigen om de opgelegde maatregelen strikt na te leven. “Alleen door het strikt opvolgen van deze richtlijnen komen we het snelst uit deze moeilijke periode”, besluit Vandersmissen.