Burgemeester sluit drugscafé Marhaba Wannes Vansina

12 november 2019

14u58 6 Mechelen Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen heeft de definitieve sluiting opgelegd van Marhaba in de Oude Liersebaan. De politie stelde herhaaldelijk inbreuken vast, maar de uitbater van het drugscafé weigerde volgens de stad zich in regel te stellen.

Bij politiecontroles werd vastgesteld dat klanten drugs gebruikten. De uitbater werd verweten zijn lokaal ter beschikking te stellen en het gebruik zo te vergemakkelijken. Het leverde hem in oktober een waarschuwing op dat bij een nieuwe vaststelling zijn horecavergunning onmiddellijk zou worden ingetrokken.

Die nieuwe vaststelling gebeurde afgelopen weekend tijdens de nacht van zaterdag op zondag tijdens een controleactie. Opnieuw werden overtredingen vastgesteld. Achter de toonbank werden ook drugs aangetroffen met het oog op verkoop.

“Bij het definitief intrekken van een vergunning gaan we natuurlijk niet over één nacht ijs. Maar als de overtredingen blijven opstapelen en een formele ‘laatste verwittiging’ flagrant wordt genegeerd, is een zware maatregel echt noodzakelijk”, zegt burgemeester Alexander Vandersissen.

“In Mechelen investeren we non-stop in sociale cohesie, stadsvernieuwing en opwaardering van het openbaar domein. We willen goed beschermen en bewaken wat we samen hebben opgebouwd. Zulke gelegenheden willen we niet in onze stad. Kordaat optreden is dan het enig juiste antwoord in het algemeen belang.”