Burgemeester neemt in één keer vijf auto’s van ‘patsers’ in beslag: “Wie rijgedrag niet aanpast, mag vrezen dat zijn of haar wagen in beslag zal worden genomen” Tim Van Der Zeypen

12 augustus 2020

10u15 2 Mechelen De Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) heeft in één keer vijf auto’s in beslag genomen. De Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) heeft in één keer vijf auto’s in beslag genomen. Hiermee loste de burgemeester zijn belofte van vorige week vrijdag in . Mogelijk blijft het niet bij deze vijf auto’s. “De komende dagen zullen er nog wagens volgens”, luidt het strijdvaardig.

Vorige week vrijdag kondigde Vandersmissen het al aan: “Patsers moeten eruit!” Hiermee reageerde de Mechelse burgemeester op de vele meldingen van buurtbewoners over chauffeurs die op een onaanvaardbare manier door de stad reden en een verkeersongeval op de Nekkerspoelstraat waarbij een Porsche tegen de gevel van een flatgebouw knalde. De afgelopen weken werkte de stad Mechelen samen met de lokale politie achter de schermen aan een lijst van chauffeurs met een karrenvracht aan overtredingen.

De chauffeurs brachten met hun zware inbreuken, hun roekeloos rijgedrag en hun overbodige verplaatsingen, de andere weggebruikers in gevaar burgemeester Alexander Vandersmissen

Ze deden dat onder meer in de Keizerstraat met snelheidsindicatieborden en camera’s. “Er werd een zodanig dossier opgebouwd dat de enige volgende stap die ik nog kan nemen het uit het verkeer halen van hun voertuig is”, vertelt Vandersmissen. “De chauffeurs brachten met hun zware inbreuken, hun roekeloos rijgedrag en hun overbodige verplaatsingen, de andere weggebruikers in gevaar. Hiermee hebben ze de grens van het toelaatbare ver overschreden.”

Toertjes in de binnenstad

Niet alleen in de zone dertig hielden de politie en de stad nauwlettend een oogje in het zeil. Ook in de zones vijftig en zeventig gebeurde dat. Een volledig detailoverzicht voor elke chauffeur zou onmogelijk zijn volgens de stad. “Maar de snelheidsovertredingen van de betrokkenen zijn schering en inslag”, aldus Vandersmissen. “Het gaspedaal werd stevig ingeduwd.” De chauffeurs in de bebouwde kom reden tussen de twintig en vijftig kilometer per uur te snel, binnen de zone dertiger schommelden de overtredingen tussen de 45 en de 50 kilometer per uur.

Naast snelheidsovertredingen begingen de chauffeurs ook meerdere inbreuken op het inhaalverbod van fietsers in Fietsstraten en het negeren van de autoluwe binnenstad. “Het toertjes rijden door de Mechelse binnenstad bleek eveneens een geliefkoosde bezigheid te zijn. Hier gaan we manifest paal en perk aan stellen”, aldus Vandersmissen. Wanneer de politie de autobestuurders aan de kant zette, bleken de chauffeurs ook vaak niet in orde te zijn met hun verzekering, parkeerden ze zich hinderlijk en gebruikten ze hun gsm achter het stuur.

Meldingen van inwoners

Enkelen van hen testten ook positief op het gebruik van drugs. Een bestuurder liet zich maar liefst drie keer betrappen terwijl hij onder invloed reed van drugs. En dit op slechts vijf maanden tijd. De chauffeur zal zich hiervoor ook nog een keer mogen komen verantwoorden aan de politierechter in Mechelen. Bij een veroordeling riskeert hij niet enkel een geldboete tot 3.000 euro, maar ook nog eens een bijkomend (mogelijk zelfs levenslang) rijverbod of het opnieuw moeten uitvoeren van alle examens en psychologische en medische testen.

Het toertjes rijden door de Mechelse binnenstad bleek een geliefkoosde bezigheid te zijn. Hier gaan we manifest paal en perk aan stellen Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD)

De politie baseerde zich tot slot niet enkel op de objectieve vaststellingen door hun medewerkers en technische middelen, maar ook op de meldingen van zijn inwoners. Daarom roept de politie én de stad ook nog op om meldingen van ongepast rijgedrag en overlast blijven te melden. Dat kan onder meer op het telefoonnummer 015/464.464. Op basis van deze meldingen zal de politie patrouilles kunnen aansturen en in combinatie met toezicht en controle, een dossieropbouw verder voeden.

“Veiligheid is prioriteit”

Ondanks het in beslag nemen van de vijf voertuigen, blijft de politie en de stad inzetten op deze zogeheten patsers. Mogelijk volgen er de komende weken en maanden nog andere chauffeurs. “Veiligheid is een prioriteit in onze stad en wie zijn rijgedrag niet aanpast, mag terecht vrezen dat ook zijn of haar wagen in beslag zal worden genomen”, besluit Vandersmissen. “Op deze manier zijn we er vast van overtuigd om patsers en andere asociale bestuurders uit Mechelen te weren.”