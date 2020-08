Burgemeester kondigt snelheidscontroles aan Wannes Vansina

18 augustus 2020

18u32 0

De lokale politie gaat snelheidscontroles uitvoeren in Leest. Dat na klachten van de inwoners van onder meer de Larestraat en het centrum over de toename van het verkeer in de landbouwweg en het dorp ten gevolge van de werkzaamheden aan de Zennebrug in Hombeek. Daarnaast komen er tellussen om de situatie te monitoren. “Dat er een toename is van het verkeer is logisch, maar de verkeersveiligheid moet gehandhaafd blijven”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. De werkzaamheden aan de brug zijn aangekondigd tot en met 16 oktober.