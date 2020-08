Burgemeester heel tevreden over versoepelde maatregelen: “Geeft iets meer zuurstof” Wannes Vansina

12 augustus 2020

18u39 0 Mechelen Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen reageert heel tevreden op de versoepelde coronamaatregelen. “Het geeft onze stad iets meer zuurstof, maar de situatie in de regio dwingt nog steeds tot waakzaamheid.”

Vorige week kende de cijfers van het aantal besmettingen een flinke stijging, maar intussen lijken ze te stabiliseren of zelfs weer te dalen. “Het blijft heel belangrijk om alle richtlijnen correct op te volgen. Ik reken hiervoor ook nadrukkelijk op de burgerzin van alle Mechelaars”, aldus Vandersmissen.

Hij heeft het dan over de nachtklok van 1.30 tot 5 uur, het horecasluitingsuur van 1 uur en het verbod op nachtelijke alcoholverkoop. “De mondmaskerplicht geldt overal voor elke inwoner vanaf 12 jaar. Behalve op die plaatsen waar niemand in de buurt is en het risico op verspreiding dus bijna onbestaande is.”

Ook is het opnieuw mogelijk kleinschalige evenementen te organiseren. “Als stad gaan we daar uiteraard onmiddellijk mee aan de slag. Ik ben me als burgemeester zeer bewust van de nood aan perspectief voor deze sector. Volgend op het besluit van de gouverneur zal het evenementenloket opnieuw aanvragen behandelen.”

