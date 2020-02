Buitenlandse bedrijven investeren 293 miljoen euro in regio Wannes Vansina

22 februari 2020

11u16 0 Mechelen Buitenlandse bedrijven hebben de afgelopen drie jaar 293,6 miljoen euro geïnvesteerd in het arrondissement Mechelen, goed voor 907 nieuwe jobs. Dat blijkt uit cijfers van Flanders Investment & Trade.

Het geld ging naar volledig nieuwe vestigingen, maar ook naar de uitbreiding van bestaande faciliteiten en overnames. “Onze regio blijft aantrekkelijk voor investeerders. De aangekondigde projecten zijn investeringen in stenen én in mensen”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen dat de cijfers opvroeg.

De Verenigde Staten zijn veruit de grootste investeerder, met een budget van 159 miljoen euro. Daarna volgen Zwitserland (102 miljoen) en China (30 miljoen). De meeste buitenlandse investeringen gaan naar de farmaceutische sector. Denk maar aan Pfizer in Puurs of Nipro in Mechelen.

Hoopvol

Laveren zegt hoopvol te zijn. “Onze regio blijft aantrekkelijk voor investeerders. Toch moeten we ervoor zorgen dat onze regio competitief blijft. Want er zijn meer regio’s die zich profileren als aantrekkelijke en betrouwbare investeringslocatie. Vlaanderen wil een voorbeeldregio zijn, liet Vlaams minister-president Jan Jambon in zijn regeerverklaring weten. Dat moeten we waarmaken.”