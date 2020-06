Bruul nog enkel fietsvrij op zaterdag en koopzondagen Wannes Vansina

29 juni 2020

Voortaan mag je op weekdagen weer fietsen in de Bruul. Het Mechelse stadsbestuur handhaaft het verbod enkel nog op zaterdag en koopzondagen tijdens de autoluwe uren. De verplichting om de fiets aan de hand te houden, moest de social distance regels gemakkelijker doen naleven. “De drukte is het hoogst op zaterdagen en koopzondagen waardoor het fietsverbod op andere dagen voor zowel bezoekers als handelaars minder een probleem vormt”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. Voor veel fietsers is het goed nieuws, want de Bruul is een belangrijke fietsverbinding die bovendien bestaat uit vlakke stenen.