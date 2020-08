Brusselsesteenweg op één rijstrook Wannes Vansina

03 augustus 2020

16u01 0 Mechelen Het verkeer op de Brusselsesteenweg in Mechelen moet vanaf volgende week over een rijstrook. Fluvius werkt gedurende een maand aan de gasleiding.

De werkzaamheden gebeuren in fases van telkens een tot anderhalve week. In fase 1 wordt gewerkt tussen de Kruisbaan en de Zemstbaan, in fase 2 tussen Kruisbaan en Europalaan en in fase 3 tussen Kruisbaan en restaurant Passade. Fietsers kunnen altijd door dankzij een corridor. Voor de auto’s zal er geregeld een omleiding zijn van Zemstbaan via Abeelstraat verderop en tunnel onderdoor. De werkzaamheden duren tot en met 9 september. Vervolgens voert Fluvius nog de huisaansluitingen uit.