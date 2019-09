Brusselaar riskeert celstraf voor vijf fietsdiefstallen in Mechelen: “Ik had geen inkomen meer” TVDZM

16 september 2019

13u07 0 Mechelen Giuseppe C. uit Brussel heeft zich maandagvoormiddag moeten verantwoorden voor vijf fietsdiefstallen. De Brusselaar riskeert nu een celstraf van acht maanden effectief. Zelf verklaarde hij dat hij geen andere uitweg zag: “Ik had geen inkomen meer.”

De man werd eind februari 2019 opgemerkt op de Postzegellaan door een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek. Die hadden de man herkend als verdachte van enkele fietsdiefstallen. “Beklaagde werd aan de kant gezet. Hij gaf meteen toe dat hij zich verplaatste met een gestolen fiets”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Alleen wist hij nog niet of hij ermee naar zijn werk zou rijden of hij de fiets zou verkopen.”

Beklaagde werd meegenomen naar het politiekantoor. Daar werd hij geconfronteerd met verschillende camerabeelden. Die linkten hem omwille van zijn opvallende oranje schoenen aan nog vier andere fietsdiefstallen. Twee gebeurden in de fietsenstalling van het station in Mechelen en een vond plaats in de Hanswijkstraat. De vierde fiets tot slot werd gestolen aan de kunstacademie in het centrum van Mechelen.

“Geen inkomen”

Eerst ontkende de Brusselaar nog zijn betrokkenheid bij die diefstallen maar bij de onderzoeksrechter ging hij dan toch over tot bekentenissen. “Ik had geen inkomen meer en zag geen andere uitweg”, klonk het. “Ik wilde de fietsen verkopen om zo aan geld te geraken.” Op de zitting voegde hij er nog aan toe de slachtoffers te willen vergoeden, maar voorlopig heeft nog niemand zich burgerlijke partij gesteld.

Het parket tilde zwaar aan de feiten. Onder meer omdat C. in het verleden al zeven veroordelingen heeft opgelopen. “Twee bij de politierechter, maar ook vijf bij de correctionele rechter. Drie keer zelfs voor diefstal”, besloot aanklaagster Van Looy. Zij vorderde een celstraf van acht maanden effectief en een geldboete van 800 euro. De beklaagde vroeg op zitting een milde straf. Vonnis op 14 oktober.