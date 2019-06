Bruinvis organiseert ‘Brownfish Blues & Roots Music’: “We maken er jaarlijkse traditie van” Wannes Vansina

20 juni 2019

In een tent op de parking van café Den Bruinvis in Hombeek vindt vrijdag en zaterdag ‘Brownfish Blues & Roots Music’ plaats. Vrijdag treden Tres Hombres NO Trumpets en Freddy Starks Cosy Band op, zaterdag The Low Down Kings en Belle Starr & The Boot Jacks. De concerten worden georganiseerd door uitbater van Den Bruinvis Gert Bruers en Werner Biesemans. “Twee jaar geleden in oktober organiseerden we een eerste editie. Die was toen betalend en regende volledig uit. De tweede editie is gratis. Bedoeling is er een jaarlijkse traditie van te maken”, zegt Biesemans.

De deuren openen om 19.30 uur, de optredens starten een uur later. De toegang is gratis.