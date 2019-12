Bruggetjes maken speelbos toegankelijker Wannes Vansina

23 december 2019

Het speelbos aan de Geerdegemstraat in Mechelen is sinds vorige week een stuk toegankelijker dankzij de plaatsing van een aantal bruggetjes. De vier grachten hinderden bij nat weer vaak de doortocht, maar dankzij de plaatsen van de houten constructies is het pad nu toegankelijker voor spelende kinderen en wandelaars.