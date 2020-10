Brug Stationsberg komend weekend afgebroken: voetgangersbrug pas vrijdag in gebruik Wannes Vansina

05 oktober 2020

16u44 0 Mechelen Infrabel heeft afgelopen weekend een voetgangersbrug geplaatst in Muizen ter vervanging van de brug van de Stationsberg. Die laatste wordt komend weekend gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe.

De spoorwegbrug in de Stationsberg is aan vervanging toe. Tegen mei moet er een nieuwe liggen. Tot dan moet het verkeer om, behalve voetgangers en fietsers. Zij krijgen een tijdelijke voetgangersbrug.

Deze werd afgelopen weekend geplaatst, maar is nog niet toegankelijk. Nog tot en met donderdag moeten fietsers over de Stationsberg in afwachting van de aanleg van een helling van de voetgangersbrug naar de Karolingenstraat.

Vrijdag wordt de tijdelijke voetgangersbrug opengesteld, om gedurende het ganse weekend weer te sluiten omwille van veiligheidsredenen. Van vrijdagnacht tot en met zondagnacht wordt de brug immers afgebroken. De buurt moet rekening houden met geluid- en trillingshinder. De NMBS voorziet een alternatieve busdienst voor het onderbroken treinverkeer.

Toegankelijkheid

Gemeenteraadslid Thijs Verbeurgt (sp.a) vroeg naar aanleiding van de werf een toets om de doorgang en toegankelijkheid bij elke werfsituatie te garanderen. Schepen van Openbare Werken gaat daarop in, al geeft hij aan dat er met grote werven met een lange voorbereidingstijd zoals in Muizen geen probleem is.

“Ik engageer mij om voortaan structureel advies te vragen bij de Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap, expertisecentrum toegankelijkheid Inter en onze stedelijke toegankelijkheidsambtenaar voor kleine en tijdelijke werven”, aldus Princen.

Verkeersagressie

Intussen zorgt de omleidingsweg voor wrevel. Gebruikers getuigen overdreven snelheid – “Muizen dorp en omgeving wordt een autostrade” - in onder meer de Sint-Lambertuslaan en de Smisstraat en een toename van de verkeersagressie, onder meer aan de paaltjes.