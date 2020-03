Brouwerijen steunen hun horecaondernemers Wannes Vansina

21 maart 2020

11u55 7 Mechelen Duvel-Moortgat in Breendonk en Alken Maes in Mechelen nemen maatregelen om de horecaondernemers te steunen in de moeilijke Covid-19-tijden.

Duvel-Moortgat zegt de maatregelen te nemen om de horecaondernemers een hart onder de riem te steken en ervoor te zorgen dat ze een sterke doorstart kunnen realiseren op het moment dat de sluiting wordt opgegeven.

Een maatregel is om de huur kwijt te schelden van alle horecaondernemers die een pand huren van de brouwerij, een tweede het gratis vervangen van bier waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden wordt.

Verder wil de brouwerij bekijken welke actieplannen kunnen worden uitgerold, ook in samenwerking met de Federatie van Belgische Brouwers.

“Ondanks de moeilijke situatie die ieder van ons treft, houden we de moed er in en trekken we samen aan dezelfde kar, zoals het hoort in een goede familie”, meldt woordvoerder Debby Wilmsen.

Café Solidair

Ook Alken-Maes, met hoofdzetel in Mechelen, neemt maatregelen. De brouwerij geeft, afhankelijk van de klant, uitstel van betaling van facturen, uitstel van huurbetalingen en uitstel van terugbetaling van leningen.

Alken-Maes lanceerde ook ‘Café Solidair’, een platform waar consumenten hun lokale cafés rechtstreeks kunnen ondersteunen. Zo betalen consumenten hun Cristal of Maes op voorhand aan hun favoriete café. Wanneer de deuren terug opengaan, kunnen ze die consumeren, of ze doen een donatie aan hun stamcafé. Alken-Maes vergoedt de eerste 400 pintjes aan de uitbater in de vorm van gratis bier.