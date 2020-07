Broodzakken maken warm voor Beethoven Bubbels Wannes Vansina

13 juli 2020

15u47 0 Mechelen Koop je in Mechelen een brood, dan bestaat de kans dat dit in een Beethoven Bubbels-zak zit. Festival van Vlaanderen verspreidde 20.000 broodzakken om de Maneblussers warm te maken voor een festival dat het organiseert van 31 juli tot 2 augustus.

Eigenlijk waren ze bedoeld voor Lunalia 2020, maar dat festival ging ten gevolge van de corona-uitbraak niet door. Beethoven Bubbels is plan B. “Lunalia heeft beloofd om Beethoven in 2020 naar de maan te brengen en belofte maakt schuld”, klinkt het bij de concertorganisator. Met de driedaagse vol muziek van de grootmeester wil het dit Beethovenjaar alsnog feestelijk vieren. Het programma is te ontdekken op lunalia.be.