Bromfietser zonder nummerplaat slaat op de vlucht Wannes Vansina

11 september 2020

16u43 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen heeft vrijdag een bromfietser geklist na een korte achtervolging.

Een patrouille wilde in de Nekkerspoelstraat het voertuig doen stoppen omdat het zonder nummerplaat reed, maar dat was niet naar de zin van de bestuurder. Die ging er met gierende banden vandoor, waarop de agenten de achtervolging inzetten. Niet veel later kon de bromfietser in een zijstraat, de Weidestraat, tot stilstand worden gebracht. De persoon werd overgebracht naar het commissariaat voor verhoor.