Bromfietser vlucht te voet weg van politiecontrole Tim Van der Zeypen

15 mei 2020

10u50 0 Mechelen Een twintiger uit Mechelen mag zich binnenkort aan een hele reeks boetes verwachten. Nadat hij met zijn bromfiets werd tegengehouden in de Pasbrugstraat, ontvluchtte hij te voet de politiecontrole en moest de politie in de achtervolging. Na zijn arrestatie bleek dat hij ook in het bezit was van een alarmpistool en drugs.

De jongeman werd na zijn arrestatie meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen. De drugs en het alarmpistool werden in beslag genomen. Ook zijn bromfiets, die hij achterliet nadat toen hij op de vlucht sloeg, werd in beslag genomen. De verbalisanten hadden tijdens de politiecontrole een hele reeks overtredingen vastgesteld.

“Onder meer de kentekenplaat op zijn bromfiets behoorde niet tot zijn voertuig en de bromfiets was opgedreven”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Na een test op de rollen bleek het voertuig 85 kilometer per uur te kunnen halen in plaats van de toegelaten 25 kilometer per uur.”

Aangezien de jongeman ook nog onder invloed van cannabis reed, werd er tot slot nog een extra proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van drugs.

8 bromfietsen

Naast de bromfiets van de twintiger nam de politie van Mechelen-Willebroek ook nog zeven anderen in beslag. “Zes ervan waren opgedreven. Bij hen werden snelheden gemeten tussen vijftig en 103 kilometer per uur”, gaat politiewoordvoerder Van de Sande verder. “De zevende bromfiets werd in beslag genomen omdat het voertuig niet was verzekerd en niet was voorzien van een geldig kenteken.”

Verder stelde de politie ook nog zes proces-verbalen op. Zo maakte één bromfietser gebruik van een nummerplaat die voorzien is voor een ander voertuig, reed een andere bromfietser de verkeerde richting in en negeerde een derde bromfietser een rood verkeerslicht. “Drie bromfietsers tot slot werden geverbaliseerd omdat ze geen rijbewijs konden voorleggen”, besluit Van de Sande.