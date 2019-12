Bromfietser botst met personenwagen Wannes Vansina

17 december 2019

09u06 0

Een 17-jarige jongeman diende maandag naar het ziekenhuis te worden overgebracht na een verkeersongeval in de Guido Gezellelaan in Mechelen. Hij kwam er met zijn bromfietser in aanrijding met een personenwagen. Hij liep lichte verwondingen op.