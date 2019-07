Brokken komen los van spoorwegbrug: “N15 afgesloten richting Mechelen” TVDZM

10 juli 2019

15u58 0 Mechelen In Mechelen zijn er omstreeks 12.30 uur vanmiddag enkele brokstukken naar beneden gekomen van de spoorwegbrug boven de N15. Dat gebeurde in de tunnelkoker richting Mechelen. Het verkeer mocht een lange tijd niet door. Het treinverkeer werd niet stilgelegd.

Hulpdiensten werden vanmiddag opgeroepen naar de N15 kort nadat de brokstukken van de spoorwegbrug naar beneden waren gekomen. De brandweer kwam poolshoogte nemen, de lokale politie sloot de tunnelkoker richting Mechelen-centrum af voor het verkeer. “Het verkeer komende uit de richting van Bonheiden naar Mechelen werd omgeleid via de Nekkerspoelstraat”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. “De recreatiesite van De Nekker, het bioscoopcomplex én Perron M blijven bereikbaar.”

Waterinsijpeling

De omstandigheden waarin de brokstukken naar beneden kwamen, werd onderzocht door ingenieurs van spoorwegbeheerder INFRABEL. Mogelijk ligt de insijpeling van regenwater aan de basis. Op die manier zijn er wellicht scheuren in de brug ontstaan en kwamen deze door de trillingen van het verkeer naar beneden. Volgens de eerste berichten raakten er bij het vallen van de brokstukken geen gewonden en raakten er ook geen voertuigen beschadigd. “Er zijn ook geen problemen met de stabiliteit. Het treinverkeer kan gewoon blijven rijden”, zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken.

Ingenieurs zijn momenteel nog steeds ter plaatse. Zij kijken de spoorwegbrug momenteel in beide richtingen na of er nog losliggende betonstukjes kunnen vallen. “Tot die tijd blijft de N15 gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer”, besluit Van de Sande. Dat zorgde in de loop van de namiddag wel voor heel wat verkeersellende.

De brug werd gebouwd in 1988.