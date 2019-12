Broers verwezenlijken droom en openen nieuwe kapperszaak met beautysalon TVDZM

18 december 2019

19u00 0 Mechelen Gabriel en George Danho hebben woensdagnamiddag hun nieuwe zaak in het centrum van Mechelen voorgesteld. De twee Mechelse broers openden er hun gezamenlijke kapperszaak en beautysalon: Life Style Hair & Beauty Center. “Een droom die eindelijk waar wordt”, klinkt het.

De broer baten momenteel elk hun eigen zaak uit in de Nekkerspoelstraat. Gabriel heeft een gelijknamig kapperszaak, George is uitbater van krantenwinkel Statie. “Maar we droomden beide al langer van een gezamenlijke zaak in het centrum”, zegt George. Vandaag was het dus zover. In de Désiré de Boucherystraat werd vanmiddag om 14.00 uur het denkbeeldige lintje doorgeknipt.

“Iedereen is hier welkom. We richten ons dus niet langer enkel tot mannen”, gaat George verder. “In onze nieuwe zaak kunnen ook vrouwen terecht om hun haar te knippen of te stijlen. Bovendien hebben we op de tweede verdieping plaats voorzien voor esthetische behandelingen.”

Mensen kunnen er dus ook terecht voor massages, manicure, pedicure, make-up, laserbehandelingen en afslanksessies. “Vooral voor die twee laatste was heel wat vraag in Mechelen en was er nog niet zoveel voorzien”, besluit George.

De nieuwe zaak van de broers is elke dag van maandag tot zaterdag geopend tussen 10.00 en 18.00 uur. Afspraken kunnen gemaakt worden op het telefoonnummer 015/64.89.08. Naast hun gezamenlijke zaak, blijven de broers ook elk hun eigen zaak nog uitbaten.