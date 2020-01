Broers staan terecht voor fietsdiefstal: “Waarom zoveel gedoe? Het is toch maar een fiets?” TVDZM

17 januari 2020

13u00 0 Mechelen Twee twintigers stonden vandaag voor de rechter in Mechelen. Ze moesten zich verantwoorden voor de diefstal van twee fietsen. “Waarom zoveel gedoe? Het is toch maar een fiets”, zei één van de beklaagden. Het parket eiste celstraffen van zes tot tien maanden.

De diefstal van de fietsen gebeurde in november 2019 en kwam aan het licht nadat een van de slachtoffers naar de politie was gestapt. Na de klacht kon de politie via camerabeelden in de buurt, de twee broers van 23 en 25 jaar oud identificeren. “Er was onder meer te zien hoe ze de fietsen in de auto plaatsten en ermee wegreden naar hun woning in de Sint-Katelijnestraat”, zei de openbaar aanklager op zitting. “Daar werden ze opnieuw uitgeladen.”

Bij een huiszoeking werden de fietsen niet meer teruggevonden. Vermoedelijk werden ze nog voor de huiszoeking verkocht. Voor het parket waren de feiten dus voldoende bewezen. Het vroeg vandaag een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro tegen de 25-jarige broer. Zijn jongere broer riskeert dan weer tien maanden cel met een geldboete van 800 euro.

Moeite

Op zitting werden de feiten niet betwist maar wel geminimaliseerd. “Al deze moeite? Waarom. Het gaat om een fietsdiefstal”, klonk het. Hun advocate minimaliseerde die uitspraak: “Ze drukken het misschien verkeerd uit maar intussen weten ze goed dat dit fout was." Zij vroeg een werkstraf voor beide broers.

Een vonnis in de zaak volgt op 12 februari. Dan beslist rechter Suzy Vanhoonacker ook of ze een van de slachtoffers van de fietsdiefstal zijn gevraagde schadevergoeding van 545 euro krijgt toegekend. “Op het moment van de diefstal was mijn fiets nog maar een half jaar oud”, besloot het jonge slachtoffer.