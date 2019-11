Broers staan terecht voor bezit van drugs en verboden wapens Wannes Vansina

06 november 2019

20u47 0 Mechelen Twee broers stuurden woensdag hun kat naar de correctionele rechtbank in Mechelen. Ze hadden nochtans heel wat uit te leggen over het arsenaal aan drugs dat bij hen thuis werden aangetroffen.

Een van de broers werd op 15 april betrapt bij een verkeerscontrole. In zijn voertuig werden speed en een boksring aangetroffen. Bij een huiszoeking in de woonst die hij met zijn broer deelde, werden even later onder meer XTC, cocaïne, speed, GHB, injectienaalden en een vechtstok gevonden.

Volgens de procureur was duidelijk dat beide broers gebruikten, maar waren er geen aanwijzingen dat ze ook verkochten. Ze vorderde respectievelijk 8 maanden cel en 8.000 euro boete met uitstel en een jaar en 8.000 euro effectief. De tweede broer werd immers zopas nog veroordeeld in een drugszaak. Zijn verdediging vroeg opslorping van straf.