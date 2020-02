Broers krijgen werkstraf na fietsdiefstallen: “Waarom zoveel gedoe voor een fiets?” TVDZM

19 februari 2020

12u50 0 Mechelen Twee jonge broers van 23 en 25 jaar oud uit Mechelen zijn door de rechter schuldig bevonden aan de diefstal van twee fietsen. Ze kregen beiden een werkstraf opgelegd. “Waarom zoveel gedoe? Het is toch maar een fiets”, zei één van de beklaagden op zitting vorige maand.

De diefstal dateert van november 2019. Toen was één van de slachtoffers naar de politie gestapt om klacht in te dienen. Op basis van camerabeelden kwamen de twee broers in het vizier van de politie. “De fietsen werden in een auto geplaatst en vervolgens werd er met de fietsen naar hun woning in het centrum van Mechelen gereden. Daar werden ze opnieuw uitgeladen”, zei de openbaar aanklager vorige maand op zitting.

De fietsen werden tijdens de huiszoekingen niet meer teruggevonden. Mogelijks werden ze kort voor de inval van de politie al verkocht. De diefstallen werden uiteindelijk niet betwist. De openbaar aanklager vorderde effectieve celstraffen maar daar ging rechter Suzy Vanhoonacker niet op in. Ze veroordeelde hen wel tot het uitvoeren van een werkstraf van tachtig uur en het betalen van een geldboete van 800 euro.

Voeren de broers hun werkstraf niet uit binnen het jaar, riskeren ze alsnog een celstraf.